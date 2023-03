Marido de Claudia Raia exibe fotos inéditas do nascimento do filho, Luca

Jarbas Homem de Mello abre álbum de fotos inéditas do nascimento do filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia, para celebrar o primeiro mês de vida do bebê

O ator Jarbas Homem de Mello (53) e a atriz Claudia Raia (56) estão em festa neste sábado, 11. Isso porque o filho deles, Luca, acaba de completar um mês de vida. Para marcar a data especial, o papai coruja abriu um álbum de fotos de como foi o nascimento do bebê.

Nas imagens, Jarbas e Claudia apareceram na sala de parto antes e depois do nascimento de Luca. Inclusive, ele mostrou as primeiras fotos com o bebê. Enquanto isso, na legenda, o artista falou sobre a emoção de ser pai pela primeira vez e como foi onascimento do filho.

"Luca, você chegou no seu tempo, já mostrando que por mais planos que a gente faça, os filhos não seguem o que os pais planejam (risos). E foi trazendo luz, como bem diz o nome que escolhemos te dar, que você chegou iluminando tudo numa noite de sábado", afirmou ele.

E completou: "Dia 11 de fevereiro começou como tantos outros, sem dar sinal de que seria o dia em que nossas vidas mudariam para sempre. Você deu sinais de que estava doido pra estrear nesse mundão durante a tarde. Isso nos deixou mais ansiosos e também um pouquinho preocupados: com seu bem-estar, com sua saúde! Mas você, aquariano que só, queria mesmo era chegar. Ficamos de olho, monitoramos e, no começo da noite, decidimos que era hora de ir para a maternidade porque você estava vindo mesmo. Agora a expectativa era para saber que horas você chegaria! Chegamos à @pro_matre, e a equipe do hospital já estava pronta para nos receber junto com a equipe da @drasylvanavasconcelos. Eles foram só acolhimento do início ao fim. Você chegou rodeado de muito amor, de uma equipe amorosa e cuidadosa e de música. Sim, tinha música nos embalando nesse momento".

Por fim, o ator disse: "Foi lindo te receber, ouvir sua voz pela primeira vez, te segurar no colo, sentir você apertando meus dedos pela primeira vez. Foram muitas primeiras vezes, o anúncio de que agora a vida mudou, mudou para melhor. Tudo ficou mais alegre. Adoro ver você crescer, perceber um fio de cabelo novo, um sorriso nascendo, os olhos curiosos se arregalando, como você gosta de mamar, de colo, de carinho! Este é seu primeiro mês aqui, e quantas emoções a gente está sentindo. Como é maravilhoso ser seu pai, guiar e ser guiado por você nesta jornada! Vamos sempre de mãos dadas. Te amamos, filho!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia surge amamentando Luca

A atriz Claudia Raia (56) compartilhou um novo momento de sua rotina com o filho recém-nascido, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Menos de um mês depois do parto, ela contou sobre como está sendo a amamentação.

Nos stories do Instagram, a artista exibiu uma foto de quando o bebê esta mamando e falou sobre o que está achando desta parte da maternidade.

“Amamentação não é fácil, mas temos que lutar dia a dia! É uma construção mãe e bebê e sua rede de apoio!”, disse ela, que também é mãe de dois adultos: Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos.