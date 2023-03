Claudia Raia amamenta o filho caçula e desabafa: 'Não é fácil'

Mãe pela terceira vez, Claudia Raia reflete sobre a amamentação ao mostrar nova foto com o filho caçula, Luca: 'Lutar no dia a dia'

A atriz Claudia Raia (56) compartilhou um novo momento de sua rotina com o filho recém-nascido, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello (53). Menos de um mês depois do parto, ela contou sobre como está sendo a amamentação.

Nos stories do Instagram, a artista exibiu uma foto de quando o bebê esta mamando e falou sobre o que está achando desta parte da maternidade.

“Amamentação não é fácil, mas temos que lutar dia a dia! É uma construção mãe e bebê e sua rede de apoio!”, disse ela, que também é mãe de dois adultos: Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos.

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Jarbas Homem de Mello mostra foto com Luca

Há poucos dias, Jarbas Homem de Mello apareceu com o filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia, no colo em novas fotos. Em um momento tranquilo na cama, o papai coruja surgiu com o bebê no colo em dia de verão e a semelhança entre eles roubou a cena.

“Bom dia pessoal, eu e meu pai estamos de boa aqui em casa curtindo o domingo”, disse Jarbas na legenda. Nos comentários da foto, os fãs ficaram encantados com a semelhança de pai e filho. “Cópia do papai dele”, disse um seguidor. “É a cara do Jarbas”, afirmou outro. “Xerox do pai pelo jeito”, contou outro. “Ele já tem uma personalidade e posa para fotos!”, disse um fã. “Como ele está esperto”, declarou outro.