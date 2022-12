Kayky Brito e filho divertem internautas com vídeo contagiante

O ator Kayky Brito é pai de Kael, que completa 1 ano no dia 7 de dezembro

O ator Kayky Brito (34) compartilhou um vídeo em seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 01, onde brinca com o filho Kael, de quase um ano.

Nas imagens, o menino solta gargalhadas. "O Melhor remédio", disse o ator na postagem feita no feed do Instagram.

Nos comentários, a irmãde Kayky, Sthefany Brito (35) se derreteu: "Se tem coisa melhor nessa mundo eu desconheço", escreveu.

"A gente deveria conseguir rir assim pra sempre. Que delícia de neném!", publicou uma fã. "Ai meu coração não aguenta de tanta fofura", falou outra. "Que delícia de sorriso", continuou mais uma.

Kayky Brito fala sobre fase de crescimento do filho

Kayky Brito usou as redes sociais para publicar uma foto com o filho, na época com quatro meses. Em seu perfil no Instagram, o ator aproveitou para falar sobre crescimento dele.

Além disso, o artista ainda contou que o herdeiro, fruto de seu relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale, ainda não dormia a noite toda, e os papais precisam se adaptar a rotina dele.

"É impossível deixar de mostrar o crescimento de uma forma que vocês todos estejam conosco. São noites em que o sono é ‘pingado’ ou seja, acordamos inúmeras vezes pra atender o Kael que lapida constantemente o nosso mundo, positivamente estaremos nessa jornada até que ele comece a extender mais as sonecas, e a nossa também (daí vem a próxima fase mas por enquanto estamos na fase do sono. 4 meses e alguns dias já)", disse ele.

O ator ainda fez uma reflexão sobre esse período da vida de Kael. "Se tem uma coisa que eu diria neste momento de zelo e proteção é -O ciclo da vida graças a Deus não para, e cabe a nós como estaremos nessa jornada de começo meio e fim, acho que acima de tudo estarmos de bem e bem conosco já basta. #amovcs", finalizou.