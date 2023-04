Karoline Lima e Éder Militão comemoram os nove meses da filha, Cecília

Nas redes sociais, a influenciadora digital Karoline Lima e o jogador de futebol Éder Militão comemoraram o mesversário da herdeira

Cecília, filha de Karoline Lima (27) e Éder Militão (25), completou nove meses de vida nesta segunda-feira, 10, e os papais fizeram questão de comemorar a data especial na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital publicou três fotos em que aparece abraçada com e menina, e falou sobre comemorar o mesversário longe da pequena, que está na Espanha com o pai.

"Feliz 9 meses meu amor. O primeiro distante uma da outra, mas nosso coração sempre está juntinho um do outro. Te amo mais que tudo e todos", declarou a loira na legenda da publicação.

Depois, Militão também celebrou mais um mês da filha e mostrou nas redes sociais algumas fotos da festinha intimista que preparou para Cecília. "9 meses do amor da minha vida. Te amo", disse o jogador do Real Madrid.

Vale lembrar que Karol e Éder estão separados desde julho do ano passado. A separação aconteceu alguns dias antes do nascimento de Cecília.

Confira as publicações de Karol Lima e Éder Militão no mesversário da filha:

Guarda da filha

Recentemente, Karoline Lima usou suas redes sociais para explicar alguns detalhes da criação de Cecília, após a menina embarcar para Madrid, para passar um período com o pai. A modelo explicou como funciona a divisão da guarda compartilhada entre ela e Militão.

"Até o momento não existe divisão. Não é de 15 em 15, ou enfim, como muitos pais fazem que moram no mesmo país ou na mesma cidade. Ele pega ela quando ele quer, quando ele pode, quando ele avisa… ai eu aceito e ela vai, é só isso, é um combinado", explicou.

