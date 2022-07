Grávida, Karoline Lima confirma fim do casamento com o jogador Éder Militão

Na reta final da gravidez, influenciadora Karoline Lima termina casamento com o jogador de futebol Éder Militão

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 13h25

A influenciadora Karoline Lima (26) e o jogador de futebol Éder Militão (24) não estão mais juntos.

A mamãe de primeira viagem confirmou com exclusividade para o perfil Gossip do Dia no Instagram sobre o fim do relacionamento. Na reta final da gravidez, à espera da primeira filha, que se chamará Cecília, a loira e o atleta apagaram as fotos que tinham juntos na rede social.

Karoline contou que após o jogador voltar do Brasil para Madrid, ela tentou dar continuidade à relação por conta da filha do casal, mas percebeu que não seria a mesma coisa e que não teria mais como seguir no relacionamento.

A bebê de Karoline e Éder deve vir ao mundo ainda nesta semana.

Karoline Lima faz desabafo na reta final da gestação

Na sexta-feira, 01, Karoline Lima contou que Militão voltou para a casa após viagem para o Brasil e Estados Unidos, onde foi visto em baladas em Miami. "Ódio de grávida é pra sempre, então aguenta. Mas [ele] voltou para casa, decidiu. Agora temos Cecília para vir ao mundo, outras responsabilidades. Temos que amadurecer e pensar nela como primeiro lugar de tudo. Espero que tenha servido de aprendizado para ele. Não estou muito boa com ele, mas estamos aí", contou ela.

A influencer chegou a falar que vai optar por fazer cesárea caso a bebê não nasça até a 40.ª semana de gestação. Isso porque ela sente que não tem mais saúde emocional para aguardar o momento da bebê. "Cecília rindo porque vai ficar até 40 semanas no forninho", escreveu uma seguidora em mensagem enviada para a loira. Ela então compartilhou um print e revelou: "Não, mulher, tenha dó! Não tenho mais estrutura física nem mental. Aí não vai ser mais no seu tempo, minha linda, e vamos de cesárea".

Confira a confirmação do término de Karoline Lima e Éder Militão: