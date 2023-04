Karoline Lima exibe curvas impecáveis ao apostar em look transparente na praia

A influenciadora digital Karoline Lima chamou a atenção dos seguidores ao surgir esbanjando beleza durante sua viagem ao Ceará

Karoline Lima (27) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, ao compartilhar um clique na praia.

A influenciadora digital está curtindo alguns dias de descanso no Ceará ao lado do namorado, Gui Araújo (35), e chamou a atenção ao mostrar suas curvas ao surgir usando um biquíni preto e uma saída de praia transparente. "Cearense", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a beleza de Karoline nos comentários. "Linda demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Camuflada na areia", brincou uma fã. "Namore um ótimo fotografo e tenha registros como esse", comentou Gui Araújo.

Vale lembrar que a influencer completou 27 anos no último dia 27, e comemorou a data especial ao lado da filha, Cecília (8 meses), fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (25), do namorado, Gui Araújo, dos familiares e amigos. "27 anos no dia 27 de março! Geralmente fico introspectiva nesse dia, mas dessa vez tinha que ser diferente. Primeiro aniversário com a minha Ceci e, finalmente, nunca mais estarei sozinha. Estou rodeada de amor! Me sinto completa. Parabéns pra mim", escreveu a loira.

Confira a foto de Karoline Lima na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🫦 (@karolinel)

Karol revela deficiência da filha

A influenciadora Karoline Lima contou nas redes sociais que a filha nasceu com uma deficiência auditiva. "A Cecília quando nasceu, no segundo dia de vida dela, quando fizeram o teste auditivo dela, ela não escutava nada do ouvido esquerdo. Ela nasceu deficiente auditiva. Zero audição", contou ela.

Ela confessou que o momento foi muito difícil. "Foi o pior dia da minha vida porque eu já comecei a me culpar daí. Imaginando que, enquanto ela estava na minha barriga, eu devia ter ficado mais calma, que no processo de formação dela a culpa foi minha por isso ter acontecido [...]. E eu só conseguia me culpar. Nossa, era muita culpa, era muita dor."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!