Juliano Cazarré fala sobre o sexto filho: ‘A gente não evita filho’

Após anunciar que será pai pela sexta vez, Juliano Cazarré conta sobre a sua postura familiar com a esposa

O ator Juliano Cazarré participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 8, e falou sobre a novidade de que será pai pela sexta vez. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, anunciaram nesta semana que ela está grávida do sexto filho do casal. Agora, ele defendeu a postura do casal de não evitar filhos.

Na atração global, ele contou sobre a decisão do casal de não usar métodos para evitar gestações. "A gente está feliz, não imaginava que viria tão rápido. Estamos felizes em ter sido agraciados com mais essa vida para cuidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente não evita filho, é a nossa postura. A gente está aberto para que a vida possa acontecer. A vida quer viver. A gente sabia que poderia vir. Talvez quisesse que viesse mais para a frente, mas ficamos felizes com a noticia”, afirmou ele. Vale lembrar que o ator é católico e decidiu seguir os preceitos da religião que não permite o uso de métodos contraceptivos para evitar gestações.

Então, o ator ainda comentou sobre a reação dos outros filhos com a família aumentando. "A reação delas é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa. Todo mundo muito empolgado. Os mais velhos, Vicente e Inácio, estão muito felizes, e torcendo para saber se é um menino ou menina. O Gaspar beija a barriga da mamãe e conversa com o bebê”, disse ele.

Por fim, Juliano Cazarré contou sobre o desenvolvimento da filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com um problema congênito no coração e já passou por cirurgias ao longo do seu primeiro ano de vida. Agora, o papai contou que ela está bem e se desenvolvendo bem após passar por um procedimento para correção da Comunicação Interatrial (CIA).

“Ela está bem, está super fortinha, se recuperando bastante. A gente acredita que essa CIA podia estar deixando passar uma micro bolha ou coágulo para o cérebro. Desde que fechou, ela não teve mais nenhuma intercorrência. Ela está se desenvolvendo bem. Ela tem uma consciência muito grande do que está acontecendo. Ela ri muito, dá várias gargalhadas, é uma indicação de que tem uma atividade cognitiva. Ela tem que ganhar capacidade motora, ganhar mais forca para segurar a cabeça. Ela faz fisioterapia três vezes por dia. Ela não precisa mais de oxigênio, ela tem o traqueostomia e usa o respirador para expandir o tórax. Ela recebe a comida pela gastrostomia, que é um botãozinho que fica na barriga. A gente tem esperança de que ela vai correr e estudar, mas ela vai precisar de auxilio por muitos anos”, contou.

Juliano Cazarré e Leticia são pais deVicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.

Como Juliano Cazarré e Leticia anunciaram a sexta gravidez?

Juliano Cazarré e Leticia anunciara a sexta gravidez no dia 6 de setembro de 2023. Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram. Na gravação, os dois estão sentados em um sofá, e o ator coloca vinho apenas em sua taça. Em seguida, Leticia pega uma caixa e fica bastante emocionada. Ela então mostra o teste de gravidez com o resultado positivo.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.