Questões religiosas: entenda por que Juliano e Letícia Cazarré têm tantos filhos seguidos

Entenda por que Juliano e Letícia Cazarré terão o sexto filho; casal já explicou a decisão

O casal Letícia Cazarré e Juliano Cazarré anunciou nesta quarta-feira, 6, que estão esperando o sexto filho. A revelação surpreendeu os seguidores, já que os dois foram papais há pouco mais de ano, quando nasceu a então caçulinha da família.

Mas, você sabe por que eles tem tantos filhos? Recentemente, em uma entrevista, o ator esclareceu porque eles vivem a alegria da maternidade quase sem pausas. É que os dois não usam qualquer método contraceptivo.

Os dois são católicos e seguem à risca os preceitos da religião que não permite o uso de camisinha ou anticoncepcionais. "O único método que a Igreja permite é o Billings. Algo como uma tabelinha, e nos dias férteis o casal vive a castidade. Mas precisa de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Letícia estamos seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital.", explicou ele na época em que a filha caçula ainda estava internada.

Ao todo, o casal já tem cinco filhos: o mais velho dos irmãos é Vicente (11). Logo depois vem Inácio (10) e Gaspar (4). Eles ainda são papais de suas menininhas, Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1). O novo bebê anunciado nesta quarta-feira será o sexto filho.

Anuncio da gestação aconteceu nesta quarta

Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram. Na gravação, os dois estão sentados em um sofá, e o ator coloca vinho apenas em sua taça. Em seguida, Leticia pega uma caixa e fica bastante emocionada. Ela então mostra o teste de gravidez com o resultado positivo.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.