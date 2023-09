Leticia e Juliano Cazarré anunciam nova gravidez: "Agora somos oito"

Pais de cinco, Leticia e Juliano Cazarré revelaram nas redes sociais que estão à espera do sexto filho

A família aumentou! Leticia e JulianoCazarré usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 6, para anunciar que serão papais de novo. Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

Eles dividiram a novidade por meio de um vídeo publicado no feed do Instagram. Na gravação, os dois estão sentados em um sofá, e o ator coloca vinho apenas em sua taça. Em seguida, Leticia pega uma caixa e fica bastante emocionada. Ela então mostra o teste de gravidez com o resultado positivo.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o 'react'. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?", escreveu a mamãe.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Viva Leticia e Juliano. Vocês são um casalzão! Família linda", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "Parabéns", escreveu Mateus Solano. "Ahhh obrigada por compartilhar conosco tão bela notícia! A entrega e fidelidade de vocês ao amor nos é motivo de alegria!!! Bendito seja Deus!", falou uma seguidora. "Deus continue os abençoando!! Parabéns!", falou uma fã.

Confira:

Aniversário de casamento

Juliano, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo, e a esposa estão casados no civil há 11 anos, e no dia 29 de agosto, completaram três anos de casados no religioso. Na ocasião, Leticia celebrou a data recordando uma foto do dia do casamento.

"Há 3 anos, em um dia 29 de agosto de céu azul e muito iluminado, nós selamos diante de Deus a união que já tínhamos iniciado uma década antes. Muitas pessoas podem pensar 'para quê casar na Igreja? Não faz a menor diferença!', mas não poderiam estar mais enganadas. Receber das mãos do sacerdote as bençãos que Deus concede ao casal que dá o passo mais importante de sua vida, o passo indestrutível, o passo em direção ao amor e à santidade — sim! Porque o seu casamento é um caminho de santidade! — é um dos maiores tesouros que um homem e uma mulher poderiam encontrar, guardar e proteger", disse ela em um trecho da postagem. Confira o texto completo!