Conheça os filhos de Juliano Cazarré e Leticia. Eles já são pais de cinco crianças

Após Juliano Cazarré e a esposa, Leticia, anunciarem que estão 'grávidos' novamente, conheça os cinco filhos do casal!

O ator Juliano Cazarré e sua esposa, Leticia Cazarré, anunciaram que a família aumentou! Nesta quarta-feira, 6, eles contaram que esperam o sexto filho do casal. Agora, que tal relembrar quem são os outros cinco filhos deles? Confira:

Juliano e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. O filho mais velho deles é Vicente, de 11 anos. Um ano depois, os dois deram às boas-vindas para Inácio, de 10 anos. O terceiro herdeiro deles é Gaspar, que tem apenas 4 anos de vida.

As meninas são as mais novas da família. Maria Madalena tem dois anos e Maria Guilhermina acaba de completar 1 ano de vida. Inclusive, a caçula do casal necessitou de cuidados especiais desde o seu nascimento.

Guilhermina nasceu com uma condição cardíaca e passou por suas cirurgias e um período internada na UTI neonatal. Hoje em dia, ela segue o seu tratamento em casa com todo o suporte de equipamentos montados em seu quarto.

Esposa de Juliano Cazarré celebrou o aniversário de casamento

Em agosto deste ano, Leticia Cazarré celebrou os seus 11 anos do casamento civil com Juliano Cazarré.

"Há 3 anos, em um dia 29 de agosto de céu azul e muito iluminado, nós selamos diante de Deus a união que já tínhamos iniciado uma década antes. Muitas pessoas podem pensar 'para quê casar na Igreja? Não faz a menor diferença!', mas não poderiam estar mais enganadas. Receber das mãos do sacerdote as bençãos que Deus concede ao casal que dá o passo mais importante de sua vida, o passo indestrutível, o passo em direção ao amor e à santidade — sim! Porque o seu casamento é um caminho de santidade! — é um dos maiores tesouros que um homem e uma mulher poderiam encontrar, guardar e proteger", disse ela em um trecho da postagem. Confira o texto completo!