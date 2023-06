Jottapê celebra o nascimento da primeira filha: 'É tão perfeita'

Ex-ator mirim de Avenida Brasil e Carrossel, o cantor MC Jottapê revela o nascimento da primeira filha, Athena

O cantor MC Jottapê, de 23 anos, – que atuou nas novelas Avenida Brasil e Carrossel quando era criança – já é papai! Ele e a namorada, Estefany Boro, anunciaram o nascimento da primeira filha, Athena neste final de semana. A bebê veio ao mundo em uma maternidade de São Paulo e já está no colo dos pais corujas.

Nas redes sociais, o artista comemorou a chegada da herdeira. “Meu Dus, ela é tão perfeita! Melhor dia da minha vida”, disse ele. Por sua vez, a mamãe declarou: “Minha filha nasceu, meus amores! Ela é tão perfeita”.

Jottapê mostrou fotos com a namorada nos stories do Instagram, mas ainda não mostrou o rosto da filha. Antes da chegada da filha, ele contou que estaria ao lado da amada em todos os momentos ao ser questionado por um fã se iria participar do parto. “Lógico, minha filha tem um pai homem, não um moleque. Vou dar todo o suporte que a Estefany precisar na hora do parto”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estefany Boro (@estefanyboro)

Jottapê anunciou a gestação da namorada em dezembro de 2022

A gestação de Estefany Boro foi revelada pelo namorado, Jottapê, em seu perfil no Instagram, quando compartilhou um ensaio fotográfico com a amada exibindo a barriguinha de grávida e um teste de gravidez.

"Finalmente o nosso dia chegou. Foram tantas conquistas juntos, mas essa era de longe a mais esperada! Só Deus sabe o quanto a gente queria que isso acontecesse, e o quanto nos frustramos com diversos testes dando negativo. Mas como sempre os planos de Deus são perfeitos, e foi só a gente se mudar pra nossa casa nova que aconteceu!", disse ele.

E completou: "E não tem texto e nem foto que consiga explicar o que nós estamos sentindo agora. Apenas saibam que estamos mais felizes do que nunca e ansiosos para a chegada do bebê que a gente já tanto ama".

Atualmente, Jottapê é sucesso na série Sintonia, da Netflix.