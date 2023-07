Jeniffer Nascimento exibe barriguinha de grávida e detalhe rouba a cena: “Loucura”

À espera da primeira filha com Jean Amorim, a atriz Jeniffer Nascimento impressiona ao exibir barriguinha com formato de coração

A atriz Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao mostrar o quanto sua primeira gravidez já evoluiu! Mas um detalhe acabou roubando completamente a cena no registro. É que a esposa do ator Jean Amorim está com a barriguinha em um formato pra lá de inusitado: um coração.

Nas imagens, Jeniffer posou com um biquíni rosa pink e deixou à mostra sua barriga em crescimento durante a espera pelo nascimento da primeira filha, uma menina que vai se chamar Lara: “Bom dia com a Barbie Malibu Grávida em Fernando de Noronha. Entrei para trend!”, a mamãe coruja legendou a publicação.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com o registro e elogiaram a beleza da mais nova mamãe do pedaço: “Tá linda e a barriguinha já aparecendo!!!!”, disse uma seguidora. “A gravidinha do ano”, exaltou outra. "Tá maravilhosa", comentou mais uma. Mas alguns seguidores também apontaram o formato diferente da barriga.

"A barriguinha tem um formato de um coração, que lindo", disse uma seguidora. Outra admiradora concordou: “Gente, não tinha visto, mas é verdade... que loucura", escreveu mais uma. “Formato de coração sua barriguinha.. Deus abençoe grandemente”, comentou outra admiradora.

Vale lembrar que recentemente, Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’. Inclusive, a atriz conheceu seu eleito nos bastidores de uma produção da emissora! O casal se apaixonou durante as gravações de uma das temporadas de ‘Malhação’.

Jeniffer Nascimento anuncia primeira gestação:

A atriz Jeniffer Nascimento pegou os seguidores de surpresa no início desta semana ao compartilhar uma super novidade! Com um texto emocionante publicado em suas redes sociais, a artista pausou sua viagem romântica com o marido para revelar que é a mais nova mamãe do pedaço. Confira o pronunciamento!