Jeniffer Nascimento encanta ao mostrar momento fofo com a filha, Lara

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos com sua filha, Lara

Jeniffer Nascimento explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Lara, de três meses. A menina é fruto de seu relacionamento com o ator Jean Amorim.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a pequena aparece deitada, olhando para a mamãe, enquanto recebe muito amor e carinho. Ao dividir os registros com os seguidores, a atriz se derreteu pela herdeira.

"Não há outro lugar que eu queira mais estar do que aqui e agora com você, minha Lara", declarou Jeniffer, contando que as imagens do momento de amor entre mãe e filha foram feitas pelo papai.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Quanto amor", disse uma seguidora. "Que lindeza", escreveu outro. "Perfeição", falou uma fã. "Meus dias são mais felizes com vocês do meu lado", declarou o papai para Jeniffer e Lara.

Confira publicação:

Jeniffer Nascimento divide clique raro com a mãe e a filha

Jeniffer Nascimento usou as redes sociais para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um clique raro ao lado da mãe, Sandra Nascimento, e da filha, Lara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim, e prestou uma homenagem especial para elas.

"Sempre ouvi dizer que depois que nos tornamos mãe passamos a amar ainda mais a nossa… Eu não achava que seria possível porque a @sandranasci67 sempre foi o amor da minha vida… mas era possível sim!", começou ela.

A artista seguiu falando sobre como essa data tem um significado ainda maior agora que ela é mãe. "Esse ano desbloqueio uma nova 'skin' de mulher, a de mãe, e vivo a experiência mais transformadora e avassaladora da minha vida… E choro só de pensar no tamanho desse amor inexplicável e incondicional. Mãe, gratidão por ser merecedora do seu amor."Confira a publicação!