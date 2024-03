Jeniffer Nascimento divide clique raro com a mãe e a filha: "Amor inexplicável"

A atriz Jeniffer Nascimento postou nas redes sociais uma foto ao lado da mãe e da filha para comemorar o Dia Internacional da Mulher

Jeniffer Nascimento usou as redes sociais para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira, 8. Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um clique raro ao lado da mãe, Sandra Nascimento, e da filha, Lara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim, e prestou uma homenagem especial para elas.

"Sempre ouvi dizer que depois que nos tornamos mãe passamos a amar ainda mais a nossa… Eu não achava que seria possível porque a @sandranasci67 sempre foi o amor da minha vida… mas era possível sim!", começou ela.

A artista seguiu falando sobre como essa data tem um significado ainda maior agora que ela é mãe. "Esse ano desbloqueio uma nova 'skin' de mulher, a de mãe, e vivo a experiência mais transformadora e avassaladora da minha vida… E choro só de pensar no tamanho desse amor inexplicável e incondicional. Mãe, gratidão por ser merecedora do seu amor."

Jeniffer completou a postagem homenageando as seguidoras e a filha. "Um feliz dia internacional da mulher pra todas nós que somos capazes de qualquer coisa inclusive de gerar e transformar sentimentos em forças da natureza e resiliência. Feliz dia da mulher, minha filha perfeita, meu amor! Que você possa ser o que você quiser! Que seja segura de si, que saiba que é linda e que é capaz de qualquer coisa."

