Jeniffer Nascimento encanta ao mostrar ensaio newborn da filha: "Fofinha"

A atriz Jeniffer Nascimento explodiu o fofurêmtro das redes sociais ao compartilhar as fotos de um ensaio fotográfico da filha, Lara

Alerta fofura! Jeniffer Nascimento explodiu o fofurêmetro das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar os cliques de um ensaio newborn da filha, Lara, de dois meses. A menina é fruto de seu relacionamento com Jean Amorim.

"#tbt do #newborn da Larinha porque o tempo tá voando. O maior amor do mundo", se declarou a atriz ao compartilhar as fotos no feed do Instagram.

Além de Lara, a cachorrinha da atriz, que se chama Sol, também roubou a cena durante o ensaio fotográfico. "Aliás, da Larinha e @spitzsolzinha. A última foto eu não aguento! Ela pediu pra entrar no balde", contou Jeniffer.

Os seguidores se derreteram com os cliques. "Esse sorriso acabou comigo", disse uma internauta. "Lindeza!!!! Deus abençoe e ilumine sempre", escreveu outra. "Que fofinha", falou uma fã. "Ela tá muito lindinha", afirmou mais uma.

Recentemente, Jeniffer postou uma foto encantadora feita pelo marido. No registro, ela aparece dormindo ao lado da herdeira, que estava usando um body roxo. "Maternar é a arte de ser lar. Boa noite. Registro lindo do papai", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Pintura no quarto da filha

Antes do nascimento da filha, Lara, Jeniffer Nascimento usou as redes sociais para mostrar os detalhes do quarto da filha. No feed do Instagram, a atriz postou as fotos da pintura que foi feita na parede do cômodo, que teve como tema "Jardim encantado da Lara".

Além do jardim com flores e uma árvore, no desenho também é possível ver algumas fadas, e também a cachorrinha do casal, Sol. "Detalhes de um sonho porque ainda não superamos o 'Jardim encantado da Lara'. Jardim encantado da Lara - Para termos um mundo mais igual e colorido é preciso fortalecer desde cedo o imaginário da criança com todas essas cores", disse a artista ao mostrar as fotos.