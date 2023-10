Jeniffer Nascimento mostra pintura no quarto da filha: "Jardim encantado"

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os fãs ao mostrar a pintura personalizada do quarto de sua primeira filha, que se chamará Lara

Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao mostrar os detalhes do quarto da filha. Ela está à espera da primeira filha com o ator Jean Amorim, que se chamará Lara.

No feed do Instagram, a atriz postou as fotos da pintura que foi feita na parede do cômodo, que teve como tema "Jardim encantado da Lara". Além do jardim com flores e uma árvore, no desenho também é possível ver algumas fadas, e também a cachorrinha do casal, Sol. "Detalhes de um sonho porque ainda não superamos o 'Jardim encantado da Lara'", disse a artista ao mostrar as fotos.

"Jardim encantado da Lara - Para termos um mundo mais igual e colorido é preciso fortalecer desde cedo o imaginário da criança com todas essas cores. André Luiz superou as nossas expectativas na nossa ideia de desenho, atendendo o nosso pedido de diversidade das fadinhas, acrescentando nossa Sozinha nesse paraíso e pra fechar com chave de ouro ilustrando especialmente a borboleta que apareceu em nosso casamento e que Jenny tem tatuada. André você é um artista e tanto! Certamente nossa princesa vai adorar ficar no seu quarto olhando pra esse paraíso que você criou especialmente pra ela", escreveu ela ao postar o vídeo com os detalhes.

Os fãs adoraram a pintura. "Que lindeza", disse uma seguidora. "Essa nenê vai viver no mundo das fadas muito bem representada em um ambiente de fantasias e realizações", falou outra. "Está tao lindo e delicado!! Amei", comentou a atriz Aretha Oliveira. "

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Chá de fralda

Quando passou alguns dias de férias em Salvador, na Bahia, a atriz Jeniffer Nascimento organizou um chá de fraldas para celebrar a gestação ao lado da família do marido, o ator Jean Amorim, com quem se casou em 2019.

A artista encantou os seguidores ao mostrar os detalhes da festa luxuosa. "Chá da Lara edição Salvador. Pai Soteropolitano e Mãe Paulista precisa de duas festas de boas-vindas", contou ela na legenda da publicação. A festa aconteceu ao ar livre, e foi decorara com vários balões coloridos e algumas flores. A também contou com um bolo personalizado e também muitos docinhos. Confira a publicação!