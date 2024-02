Jeniffer Nascimento divide clique encantador com a filha, Lara

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha, Lara

Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 6, ao compartilhar um clique inédito com a filha, Lara, fruto de seu relacionamento com o ator Jean Amorim. A primeira filha do casal veio ao mundo no dia 13 de dezembro do ano passado.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a mamãe de primeira viagem aparece dormindo ao lado da herdeira, que esta usando um body roxo. "Maternar é a arte de ser lar. Boa noite. Registro lindo do papai", escreveu a atriz na legenda da publicação.

O papai também se derreteu nos comentários. "Os amores da minha vida", declarou Jean, e completou: "O meu olhar sobre vocês sempre será em milhões de fotografias que ainda farei dos nossos momentos lindos com o amor de nossas vidas. Amo vocês hoje e sempre!!!".

Jeniffer e Jean anunciaram o nascimento da filha nas redes sociais. Na ocasião, a triz postou uma foto em que aparece sem maquiagem, com o rosto bem próximo ao do seu amado, enquanto eles seguravam a bebê no colo. Eles ainda publicaram um vídeo super fofo com a família reunida. "No dia 13.12.2023 Renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz pra nossas vidas! [...]", escreveram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

O quarto da filha

Antes do nascimento de Lara, Jeniffer mostrou os detalhes do quarto da menina. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, casada com Jean Amorim, surge sorridente ao lado dos móveis da bebê. O local, que conta com uma pintura de 'jardim encantado' em uma das paredes, está mobiliado com um berço, cama, cômoda, guarda-roupa e cadeira de amamentação. "Enquanto ela não chega eu fico aqui no seu quartinho imaginando como vai ser", disse ela. Confira!