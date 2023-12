Nasceu! Jeniffer Nascimento apresenta sua primeira filha com Jean Amorim

A atriz Jeniffer Nascimento anuncia o nascimento de sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim; saiba o nome da bebê!

A atriz Jeniffer Nascimento finalmente é mamãe! Nesta quinta-feira, 14, a artista revelou que deu à luz a sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o também ator Jean Amorim, na quarta-feira, 13. A primogênita do casal recebeu o nome Lara e seus pais fizeram questão de recebê-la em grande estilo.

Através de seus perfis oficiais do Instagram, Jeniffer e Jean compartilharam uma publicação para anunciar a chegada da herdeira. Na foto, a nova mamãe do pedaço apareceu sem maquiagem, com o rosto bem próximo ao do seu amado, enquanto eles seguravam a bebê no colo.

Eles ainda publicaram um vídeo super fofo com a família reunida. No registro, eles fizeram pequenos casulos com suas mãos e brincaram com a diferença de tamanho delas. Logo, eles se derreteram por sua filha e fizeram um lindo texto para comunicar seu nascimento.

"No dia 13.12.2023 Renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz pra nossas vidas! Agradecemos de todo o coração a toda equipe da Dr @ornellaminelli @dra.baracat @gicaabreu e Daniel que foram SENSACIONAIS durante as 13 horas de trabalho de parto e também a família @rededor_oficial_star @su_fbastos que nos acolheu com tanto amor e carinho no momento mais especial de nossas vidas", escreveram na legenda da publicação.

Jeniffer Nascimento e Jean Amorim se conheceram em 2014, durante as gravações de Malhação: Sonhos. Os dois se casaram no civil em maio de 2019 e vivem juntos desde então. Lara será a primeira herdeira do casal.

Em novembro, pouco antes de dar à luz, Jeniffer Nascimento mostrou detalhes do quarto de sua filha, Lara. Em fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, casada com Jean Amorim, surgiu sorridente ao lado dos móveis da bebê. O local, que conta com uma pintura de 'jardim encantado' em uma das paredes, está mobiliado com um berço, cama, cômoda, guarda-roupa e cadeira de amamentação.

"35 semanas de Lara. E enquanto ela não chega eu fico aqui no seu quartinho imaginando como vai ser", disse Jeniffer, que colocou na postagem a música Carta Branca de Flavio Ferrari. "A pessoa tá até chorando ouvindo essa música", confessou.