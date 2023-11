Jeniffer Nascimento encanta ao mostrar novas fotos do quarto da filha: "Um charme"

A atriz Jeniffer Nascimento completou 35 semanas de gestação e compartilhou novos detalhes do quarto da filha, Lara

À espera da primeira filha, Jeniffer Nascimento completou 35 semanas de gestação, e nesta quinta-feira, 16, além de mostrar o barrigão de grávida, ela também compartilhou novos detalhes do quarto da menina, que se chamará Lara.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, casada com Jean Amorim, surge sorridente ao lado dos móveis da bebê. O local, que conta com uma pintura de 'jardim encantado' em uma das paredes, está mobiliado com um berço, cama, cômoda, guarda-roupa e cadeira de amamentação.

"35 semanas de Lara. E enquanto ela não chega eu fico aqui no seu quartinho imaginando como vai ser", disse Jeniffer, que colocou na postagem a música Carta Branca de Flavio Ferrari. "A pessoa tá até chorando ouvindo essa música", confessou.

Os fãs elogiaram o quartinho de Lara. "Que bom gosto. Tá um charme o quartinho. E você, linda!", disse uma seguidora. "Tá tudo tão lindo", afirmou outra. "Eu tô ansiosa pela chegada da Lara", confessou uma fã. "Linda, que a Lara venha com muita saúde", desejou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

Leia também:Jeniffer Nascimento encanta ao mostrar detalhes do novo chá de bebê da filha

Jeniffer Nascimento posa mostrando barrigão de grávida

No último domingo, 12, Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que mostrou o barrigão de grávida. A atriz e o marido Jean Amorim estão esperando a chegada da primeira filha, Lara.

Ela surgiu apenas de roupa de banho na beira da piscina. A famosa posou mostrando o barrigão de mais de 8 meses no biquíni verde neon, com chinelos da mesma cor e óculos de sol. "Eita mamãe que já já eu tô chegando. Domingou com muito calor! Aqui em São Paulo está 37°C, e por aí?", escreveu ela. Veja as fotos!