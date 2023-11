Jeniffer Nascimento posa mostrando barrigão de grávida em novas fotos: “Chegando”

A atriz Jeniffer Nascimento encantou seguidores ao mostrar barrigão de grávida enquanto espera a chegada da filha Lara

Neste domingo, 12, Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que mostrou o barrigão de grávida. A atriz e o marido Jean Amorim estão esperando a chegada da primeira filha, Lara.

Jeniffer surgiu apenas de roupa de banho na beira da piscina. A famosa posou mostrando o barrigão de mais de 8 meses no biquíni verde neon, com chinelos da mesma cor e óculos de som. A estrela ainda colocou a música “Clareou” do cantor Diogo Nogueira como trilha sonora da postagem.

“Eita mamãe que já já eu tô chegando. Domingou com muito calor! Aqui em São Paulo está 37°C, e por aí?”, escreveu Jeniffer na legenda comentando sobre a expectativa para a chegada da herdeira e as altas temperaturas deste final de semana.

Nos comentários, a atriz Taís Araújo declarou: “Lara, nosso amor”. Jeniffer respondeu à esposa de Lázaro Ramos com emojis apaixonados. Ivete Sangalo também comentou com emojis, a cantora postou diversos corações vermelhos.

O ator Marcos Veras escreveu: “Boa hora”. Jeniffer respondeu agradecendo: “Gratidão amigo”. Kiko Mascarenhas também comentou: “Vem Lara!”. A cantora e ex-BBB Aline Wirley reagiu com corações e Carol Peixinho elogiou: “Linda linda linda”.

Os seguidores de Jeniffer também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Ai que barrigão lindo”, elogiou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Vem Larinha com toda a sorte e bênçãos”. Outra admiradora ainda declarou: “Lindona”.

E não parou por aí, Jeniffer fez uma outra postagem dedicada a sua filha que nascerá em breve. A artista mostrou seu talento e soltou a voz em um dueto com o marido, Jean. A atriz surgiu com um cropped e saia brancos. O pai de Lara também estava todo de branco.

Jean tocava o violão e Jeniffer cantava a canção Coragem da cantora Manda. “Fazendo um som em família no pôr-do-sol. A mensagem dessa música – Coragem da Manda- é linda demais”, declarou a famosa na legenda do vídeo encantador.

Reta final!

Ainda nessa semana, Jeniffer celebrou a chegada das 34 semanas da gestação da primeira filha. A famosa apareceu curtindo um sol na varanda de seu apartamento mostrando o barrigão de grávida com um cropped branco.

"Bom dia dos stories para o feed em homenagem a esse calor de 33 graus a essa hora hoje em SP e as 34 semanas de Lara Luz", disse a mamãe de primeira viagem na legenda. Em seguida, Jeniffer deixou um conselho. "Hidratem-se e cuidem dos idosos e dos bichinhos pois esse fim de semana enfrentaremos um calor extremo novamente. Se for pra rua e puder levar uns copinhos de água para dar aos moradores de rua também será uma ótima iniciativa", completou.