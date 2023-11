Jeniffer Nascimento impressiona ao exibir o barrigão de grávida: "34 semanas de Lara"

A atriz Jeniffer Nascimento exibiu o barrigão de grávida e celebrou as 34 semanas de gestação da primeira filha

Jeniffer Nascimento impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir uma nova foto do seu barrigão de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha, que se chamará Lara, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim.

Nesta quinta-feira, 9, a atriz completou 34 semanas de gestação, e fez questão de registrar o momento. Na foto postada no feed do Instagram, ela aparece na varanda da sua casa, deixando o barrigão à mostra ao surgir com um top.

"Bom dia dos stories para o feed em homenagem a esse calor de 33 graus a essa hora hoje em SP e as 34 semanas de Lara Luz", disse a mamãe de primeira viagem na legenda. Em seguida, Jeniffer deixou um conselho. "Hidratem-se e cuidem dos idosos e dos bichinhos pois esse fim de semana enfrentaremos um calor extremo novamente. Se for pra rua e puder levar uns copinhos de água para dar aos moradores de rua também será uma ótima iniciativa", completou.

Jeniffer, vale dizer, está bastante animada para a chegada da filha, e no fim do mês passado, ela realizou um novo chá de bebê. O evento, que aconteceu em São Paulo, foi decorado como um jardim e contou com bexigas coloridas, flores e também com algumas fadas. "Filha, você merece todas as comemorações possíveis porque a sua chegada sempre esteve presente em nossos corações", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento)

O quarto da filha

Jeniffer Nascimento está prestes a conhecer sua primeira filha com Jean Amorim, mas enquanto o grande encontro não acontece, a mamãe de primeira viagem prepara os últimos detalhes para a chegada da menina. Nesta última sexta-feira, 03, a atriz usou as redes sociais para exibir cada detalhe do adorável quartinho de sua herdeira, que se chamará Lara.

Todo em tons de rosa bebê, o quartinho reúne itens essenciais para a maternidade com muito encanto e bom gosto. Ela explicou que o espaço foi cuidadosamente decorado para receber a pequena: "Tudo foi pensando com muito amor e carinho e contamos com um time dos sonhos para que nossos desejos se tornassem reais!", disse a artista. Confira a publicação!