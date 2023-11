Jeniffer Nascimento encanta ao apresentar o quartinho da filha, Lara

Na reta final da gestação, Jeniffer Nascimento exibe todos os detalhes do novo quartinho de sua primeira filha com Jean Amorim

Jeniffer Nascimento está prestes a conhecer sua primeira filha com Jean Amorim, mas enquanto o grande encontro não acontece, a mamãe de primeira viagem prepara os últimos detalhes para a chegada da menina. Nesta sexta-feira, 03, a atriz usou as redes sociais para exibir cada detalhe do adorável quartinho de sua herdeira, que se chamará Lara.

Todo em tons de rosa bebê, o quartinho reúne itens essenciais para a maternidade com muito encanto e bom gosto. Jeniffer explicou que o espaço foi cuidadosamente decorado para receber a pequena: “Tudo foi pensando com muito amor e carinho e contamos com um time dos sonhos para que nossos desejos se tornassem reais!”, disse.

Na legenda da publicação, a atriz contou que fez um projeto arquitetônico para definição dos móveis, como berço, cama, cômoda, guarda-roupa, prateleiras e cadeira de amamentação. Além disso, Jeniffer também encomendou um enxoval repleto de fofura, e até uma pintura personalizada na parede do quartinho, que torna o ambiente ainda mais especial e exclusivo.

“É com muito amor que compartilho o resultado do quarto da nossa filha Lara!", disse a mamãe coruja, que posou sorrindo no cômodo ao lado do papai, enquanto exibia seu barrigão com um conjunto rosa de saia e cropped, a cor tema do quartinho da primogênita do casal. Na legenda, ela também agradeceu o apoio de todos os profissionais que participaram da organização.

Vale lembrar que Jeniffer não revelou a data prevista para o nascimento da menina, mas o tamanho do barrigão entrega que a idade gestacional já está avançada. Além disso, a mamãe também já está compartilhando os últimos preparativos para a chegada da bebê, que teve sua gestação anunciada em julho deste ano.

"Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, o casal escreveu para celebrar a gestação.

Jeniffer Nascimento organizou dois chás de bebê:

A pequena Lara é tão amada que recebeu dois chás de bebê! Jeniffer Nascimento organizou o primeiro evento em setembro, em Salvador, na Bahia, onde a família do marido mora. Na ocasião, a artista mostrou os detalhes da festa, que aconteceu ao ar livre, e foi decorada com vários balões coloridos e algumas flores.

No final do mês passado, a atriz organizou um novo chá de bebê para a filha com a sua família em São Paulo. A mamãe de primeira viagem se derreteu com a celebração em dose dupla. "Filha, você merece todas as comemorações possíveis porque a sua chegada sempre esteve presente em nossos corações", escreveu ela na legenda.