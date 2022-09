Jarbas Homem de Mello encanta ao surgir acariciando a barriga de Claudia Raia: "Que amor"

O ator Jarbas Homem de Mello postou um vídeo fazendo carinho na barriga de grávida de Claudia Raia e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 18h53

Jarbas Homem de Melloencantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 30, ao mostrar um momento fofo ao lado de Claudia Raia (55), que está à espera do primeiro filho do casal.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou um vídeo em que aparece acariciando e dando alguns beijinhos na barriga da amada, e se derreteu pelo momento. "Minha hora preferida do dia", afirmou ele, acrescentando um emoji de coração.

O momento foto encantou os internautas. "Ohh que amor", disse a atriz Mariana Ximenes. "Que cena mais linda", escreveu uma seguidora. "Que fofura. Que Deus abençoe essa linda família", falou uma fã. "Tô apaixonada por esse vídeo", comentou mais uma.

Claudia, vale lembrar, anunciou a gravidez no dia 26 de setembro, e recentemente, ela revelou que descobriu a gestação quando já estava no terceiro mês. "Uma bênção, um milagre, uma coisa linda. Não, e o pior que eu fiz um monte de estripulia, porque não tem como saber que eu tô grávida, né? Afinal de contas, estou na menopausa, dei uma saidinha da menopausa, mas não menstruo mais. Então? Eu descobri quase no terceiro mês. E aí, o que aconteceu? Subi ladeira, desci ladeira, viajei com meus filhos. Parecia uma doida. E o que eu tinha na barriga? Um bebê!", confessou a artista, que já é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), fruto de seu relacionamento com Edson Celulari (64).

Confira o vídeo fofo de Jarbas Homem de Mello:

