Claudia Raia relembra rotina agitada antes da descoberta da gravidez: "Fiz um monte de estripulia"

A atriz Claudia Raia celebrou a gestação aos 55 anos e confessou ter feito muitas estripulias durante viagem com os filhos mais velhos

Claudia Raia(55) e Jarbas Homem de Mellodividiram um novo vídeo nas redes sociais para falarem sobre a gravidez. A atriz, aliás, surpreendeu os fãs ao anunciar recentemente que está grávida pela terceira vez.

No vídeo publicado no Instagram nesta segunda-feira, 26, o casal falou sobre a descoberta da gravidez. "Estamos grávidos! Aí, vocês sacaram, gente? O nosso Reels de sapateado? Ah, é um casal musical, é um bebê musical. Gente, eu tô com um bebê na barriga com 55 anos. Olha que coisa mais linda!", disse a artista no começo da gestação.

"Quando que você pensou isso, hein, Maria?", questionou Jarbas. "Nunca, gente!", afirmou Claudia, que completou: "Uma bênção, um milagre, uma coisa linda. Não, e o pior que eu fiz um monte de estripulia, porque não tem como saber que eu tô grávida, né? Afinal de contas, estou na menopausa, dei uma saidinha da menopausa, mas não menstruo mais. Então?", ressaltou ela.

Em seguida, a atriz contou que descobriu a gestação quase no terceiro mês, e antes disso ela chegou fazer algumas estripulias durante uma viagem com os filhos, Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19), fruto de seu relacionamento com Edson Celulari (64).

"Eu descobri quase no terceiro mês. E aí, o que aconteceu? Subi ladeira, desci ladeira, viajei com meus filhos. Parecia uma doida. E o que eu tinha na barriga? Um bebê!", contou ela, que na ocasião percebeu que tinha engordado um pouco, mas não imaginou que seria uma gravidez. "Achei que tinha engordado um pouquinho, comido demais, estava na Itália. Na verdade, já era esse bebezinho aqui. Estamos muito felizes e queremos dividir esse momento com vocês", completou a mamãe.

Na legenda do vídeo, eles também falaram da felicidade que estavam sentindo com a gestação. "Estamos grávidos! Que alegria receber essa notícia e o carinho de vocês! É muito lindo chegar na maturidade e ter a maravilhosa oportunidade de conceber um bebê… para sermos bem honestos é uma das melhores fases, estamos maduros emocionalmente, mais tranquilos e com muito… mas muito amor para compartilhar, é um verdadeiro sonho!", disseram eles.

Confira o vídeo de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello sobre a gravidez:

