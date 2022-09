Isabella Scherer relembra imagens dos primeiros momentos de vida dos filhos: ''TBT''

A influenciadora Isabella Scherer compartilhou vídeos na maternidade exibindo o parto e os primeiros dias de vida dos filhos, Mel e Bento

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 15h53

Nesta quarta-feira, 14, Isabella Scherer (26) compartilhou uma sequência de vídeos gravados na maternidade do parto e dos primeiros momentos de vida dos filhos, Mel e Bento.

Em clima de nostalgia, a vencedora do MasterChef encantou ao registrar a chegada dos herdeiros, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans.

Na publicação, a influenciadora comentou sobre as dificuldades pós-parto. "Já tá liberado #tbt ? Nossa semana na @pro_matre foi super intensa… Conhecemos nossos pequenusculos, Bento foi pra UTI Neonatal e eu também acabei indo pra UTI! Por conta de serem gêmeos, eu sempre tive medo deles acabarem indo para UTI.", começou ela.

Isa relembrou quando ficou internada durante a gestação. "Mas vocês lembram quando eu fiquei internada uma semana na Pro Matre? Daquela vez eu já pedi para visitar a UTI Neonatal, e me tranquilizou muito ver o ambiente, conhecer a equipe, saber que os pais tem acesso liberado para visitar os filhos! Por exemplo, eu ia de 3 em 3 horas amamentar o Bento, depois de ter amamentado a Mel no quarto".

"E o mesmo se repetiu na minha “estadia” na UTI, de 3 em 3 horas a equipe levava os meus bebês para eu poder amamentar. Fui taaão bem cuidada durante todo o meu tempo na Pro Matre que só tenho a agradecer todo mundo… Enfermeiras, médicos, equipes das UTI’s… Sem contar com tudo que aprendi de amamentação por lá. Muito obrigada!!!", agradeceu ela.

ISABELLA SCHERER CURTE PRIMEIRO PASSEIO COM OS FILHOS

Isabella Scherer (26) usou suas redes sociais para exibir o primeiro passeio que ela fez na companhia dos filhos, Mel e Bento. A atriz e seu marido, Rodrigo Calazans levaram os herdeiros, que nasceram no último dia 29 de agosto, para dar uma volta ao ar livre pela área comum do prédio onde vivem. A vencedora do MaterChef de 2021, publicou uma sequência de fotos e vídeos mostrando momentos do passeio, enquanto os pequenos estavam em um carrinho de bebê duplo, típico para irmãos gêmeos. Nas imagens, os meninos aparecem dormindo, tomando um pouco de sol e aproveitando o clima.

