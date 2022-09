Isabella Scherer relembra últimas fotos pré-parto: ''Antes da minha vida mudar pra sempre''

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer compartilha novas fotos pré-parto dos filhos, Mel e Bento

09/09/2022

Isabella Scherer (26) dividiu com os seguidores as suas últimas fotos antes do nascimento dos filhos gêmeos, Mel e Bento. A influenciadora emocionou ao compartilhar os registros na maternidade.

Na primeira imagem, a vencedora do MasterChef aparece abraçada com o namorado, Rodrigo Calazans. Já na sequência, ela faz várias poses exibindo o barrigão com as roupas do parto. Por fim, Isa posou com a mãe e a avó.

"Últimas fotos antes da minha vida mudar pra sempre", escreveu ela na legenda da publicação. O modelo também fez questão de comentar. "Faria tudo de novo", disse ele.

Os admiradores da família se derreteram com os registros. "Poesia", comentou Sheila Mello; "Todas as fotos estão lindas...mas essa última", "Como que pode ser linda assim", "Que fotos perfeitas", dispararam os internautas.

ISABELLA SCHERER MOSTRA FOTO DA BARRIGA PÓS-PARTO

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, a vencedora do MasterChef e atriz Isabella Scherer surpreendeu os fãs ao mostrar a sua barriga pós-parto. Nesta semana, ela levou a blusa em uma selfie na frente do espelho para matar a curiosidade dos seguidores, que questionaram sobre a recuperação do corpo dela após a gestação.

Isabella mostrou que está com a barriguinha saliente durante o puerpério. “Nessa luz não dá para ver, está com muita estria e o umbigo não sei se volta não”, disse ela, que ainda brincou: “Será que vai ser esse limão siciliano para sempre?”.

