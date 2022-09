Isabella Scherer exibe sua barriga pós-parto em nova foto

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer surpreende ao revelar como ficou a sua barriga após o nascimento dos filhos

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 21h17

Mãe dos gêmeos Mel e Bento, a vencedora do MasterChef e atriz Isabella Scherer surpreendeu os fãs ao mostrar a sua barriga pós-parto. Nesta semana, ela levou a blusa em uma selfie na frente do espelho para matar a curiosidade dos seguidores, que questionaram sobre a recuperação do corpo dela após a gestação.

Isabella mostrou que está com a barriguinha saliente durante o puerpério. “Nessa luz não dá para ver, está com muita estria e o umbigo não sei se volta não”, disse ela, que ainda brincou: “Será que vai ser esse limão siciliano para sempre?”.

Isabella Scherer desabafa sobre a rotina com os gêmeos

Ao ir para casa com os filhos gêmeos, Isabella Scherer contou que a rotina está puxada e agitada. Nas redes sociais, ela desabafou sobre a correria de cuidar de dois bebês ao mesmo tempo. “Vim para a casa ontem à noite. Tá f*da, está muito cansativo. Mas, finalmente, estou conseguindo voltar a dormir”, contou nos Stories.

"Eu só consegui dormir de verdade entre as mamadas depois que eu voltei da UTI. Antes, não conseguia de jeito nenhum, nem com calmante. Passei o dia inteiro amamentando e dormindo, alimentando e dormindo. Estamos aqui tentando entender como vai ser essa rotina", disse.

"Amamentar gêmeos é punk. Graças a Deus, tive muita facilidade com a amamentação, estou produzindo muito leite. Era meu maior medo, só que está sendo bem de boa. Só que são dois, então, é muito cansativo. Eles sugam minha energia. Termino cada mamada desidratada, com sono, fome. Preciso depois comer e dormir", declarou.