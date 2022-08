Nascem os gêmeos de Isabella Scherer e Rodrigo Calazans

Isabella Scherer dá à luz Mel e Bento, seus filhos gêmeos com Rodrigo Calazans

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 16h14

A atriz e vencedora do MasterChef Brasil Isabella Scherer já é mamãe! Ela deu à luz Mel e Bento na tarde desta segunda-feira, 29, em uma maternidade de São Paulo. O nascimento dos gêmeos foi confirmado pela assessoria de imprensa dela.

Os bebês vieram ao mundo por meio do parto cesárea por volta das 13h30. Eles são frutos do relacionamento dela com o ator e modelo Rodrigo Calazans.

Na semana passada, Isabella Scherer teve um alarme falso sobre o nascimento dos bebês. Ela chegou a ter contrações e foi para a maternidade. Porém, os médicos chegaram à conclusão de que ela ainda não estava em trabalho de parto.

Após fazer exames, ela voltou para casa e passou o final de semana em família. Inclusive, ela conseguiu fazer as últimas fotos do barrigão de grávida.