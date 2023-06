Isabella Scherer derrete internautas com vídeo fofíssimo de filha: ‘Amo’

Web morre de amores por Mel, filha de Isabella Scherer, após pequena tentar mexer no celular da mãe

Nesta quarta-feira, 21, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer decidiu derreter o coração dos internautas! Em suas redes sociais, a ganhadora do Master Chef compartilhou um vídeo no qual sua filha, Mel, irmã gêmea de Bento, se diverte ao tentar pegar e mexer no celular da mãe, que grava cada segundo.

“Bom dia, bloggers”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Tik Tok. No vídeo extremamente fofo, a pequena Mel se diverte horrores ao perceber que está se vendo na tela do celular, fazendo uma cara de impressionada, tentando mexer no aparelho da mãe.

Os comentários da postagem foram inundados de usuários completamente apaixonados pelo momento fofo. “Amo ser titia virtual dos pequenos. Cada dia mais lindos”, brincou uma. “Melzinha perfeita”, disparou uma outra. “Coisa mais fofa da vida essa Melzinha”, exaltou uma terceira internauta.

Isabella Scherer exibe barriga pós-gravidez e rebate críticas

A atriz e chef de cozinha, vencedora de uma das edição do famosíssimo programa de disputa culinária, Master Chef Brasil, Isabella Scherer, filha do nadador, Xuxa, deu um show de autoestima em suas redes sociais nesta terça-feira, 13. A loira resolveu usar um cropped pela primeira vez após a gestação dos filhos gêmeos, mas ela recebeu algumas críticas após exibir a barriga e decidiu rebater os comentários negativos.

Pelo stories do Instagram, Isa contou que ainda se sentia insegura em mostrar o abdômen após o nascimento dos pequenos Mel e Bento, que estão com nove meses: "Tô insegura, mas bora quebrar o gelo, porque já já tem verão e vou usar biquíni por aí", a artista escreveu ao mostrar o look com uma blusa mais curta.

Isabella não ficou calada e abriu o jogo sobre as críticas: "No meio de um milhão de mensagens lindas que recebi de vocês, tem algumas coisas assim... Se eu tivesse usado barriga de fora antes de estar bem resolvida como agora, uma mensagem dessas ia acabar comigo”, a loira contou que já está com a autoestima fortalecida.