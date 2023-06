De cropped, Isabella Scherer exibe barriga pós-gravidez e rebate críticas: “Bem resolvida”

Isabella Scherer deixa a barriga à mostra pela primeira vez após gestação dos gêmeos e desabafa sobre comentários negativos

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer deu um show de autoestima em suas redes sociais nesta terça-feira, 13. A loira resolveu usar um cropped pela primeira vez após a gestação dos filhos gêmeos, mas ela recebeu algumas críticas após exibir a barriga e decidiu rebater os comentários negativos.

Pelo stories do Instagram, Isa contou que ainda se sentia insegura em mostrar o abdômen após o nascimento dos pequenos Mel e Bento, que estão com nove meses: "Tô insegura, mas bora quebrar o gelo, porque já já tem verão e vou usar biquíni por aí", a artista escreveu ao mostrar o look com uma blusa mais curta.

Isabella Scherer exibe barriga pós-gravidez - Reprodução/Instagram

A loira ainda publicou um vídeo em que mostrava alguns detalhes do abdômen, como a pele flácida na região do umbigo. Mas alguns seguidores não gostaram das imagens e decidiram criticar a publicação de Isa: "Misericórdia que feio. Não combina com você que é tão jovem”, dizia uma das mensagens negativas.

Isabella não ficou calada e abriu o jogo sobre as críticas: "No meio de um milhão de mensagens lindas que recebi de vocês, tem algumas coisas assim... Se eu tivesse usado barriga de fora antes de estar bem resolvida como agora, uma mensagem dessas ia acabar comigo”, a loira contou que já está com a autoestima fortalecida.

Isabella Scherer rebate críticas sobre corpo - Reprodução/Instagram

A filha do nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, ganhou notoriedade após participar da novela da Globo ‘Malhação’. Em 2021, Isabella se tornou campeã do reality culinário da Band, o ‘Masterchef Brasil’, e desde então, a chef cria conteúdo culinário para suas redes sociais, além de mostrar a rotina com os filhos gêmeos, fruto do relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

Isabella Scherer abre o coração sobre desmame dos gêmeos:

No final do mês passado, Isabella Scherer usou as redes sociais para abrir o coração sobre o processo de desmame dos filhos gêmeos, que têm 9 meses de vida. A loira contou que começou o processo há dois meses e que os bebês ainda estão se adaptando de forma gradual. Confira o relato!