Isabella Scherer abre o coração sobre desmame dos gêmeos: “Me dava pânico”

Maternidade real! Atriz Isabella Scherer faz relato emocionante sobre processo de desmame dos filhos, Mel e Bento

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer (27) sempre divide detalhes da maternidade real de seus filhos, os gêmeos Mel e Bento, fruto do casamento com o modelo Rodrigo Calazans (39). Nesta segunda-feira, 29, a loira usou as redes sociais para abrir o coração sobre o processo de desmame dos pequenos, que têm 9 meses de vida.

Pelos stories, Isabella trouxe o assunto à tona e começou explicando as duas opções para o desmame: “Ir tirando aos poucos e seu corpo vai se acostumando a produzir menos leite. Mais gradual. Ou você toma um remédio que inibe a produção de prolactina, o hormônio que produz o leite. Dizem que é super de boa, mas não gosto de tomar remédio à toa”, iniciou a loira.

Isa contou que começou o processo há dois meses “Eu estou fazendo aos poucos. Já tem um bom tempo que estou dando o peito só de manhã e à noite” e continuou: "Na quinta ou sexta, tirei [o peito] da noite e dei a mamadeira. Meu peito foi dando uma secada, não tinha o suficiente para eles mamarem só para dormir”, a chef explicou.

Ela ainda relatou a adaptação dos gêmeos: “Hoje eles choraram bastante, fiz uma mamadeira e eles tomaram", disse. "É muito dolorido para muitas mães. Eu tinha uma meta de amamentar até 6 meses. Quando eu pensava engravidar, eu amava a ideia, tudo. Menos de amamentar, tinha pavor. Me dava pânico”, ela abriu o coração sobre a amamentação.

Por fim, a filha de Fernando Scherer, o nadador Xuxa, contou que está se sentindo bem com o processo: “Me surpreendi e adorei! Tive muito leite, não tive nenhum problema. (...) Não tive nenhuma questão para parar de amamentar, estou de boa", concluiu Isabella, que ganhou a edição de 2021 do reality culinário da Band, o Masterchef Brasil.

Fernando Scherer se casa em cerimônia intimista:

No último sábado, o nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa trocou as alianças com a empresária Dianeli Geller em uma cerimônia ao ar livre em Florianópolis, Santa Catarina. Os dois estão juntos há cerca de dois anos e contaram com a presença de amigos e familiares. Inclusive, ele teve a companhia de sua filha mais velha, Isabella Scherer.