Grávida, Virginia Fonseca conta que não fará chá revelação do segundo bebê

Influenciadora digital Virginia Fonseca revelou motivo da decisão de não fazer chá revelação so segundo herdeiro com Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 10h47

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) revelou que não fará chá revelação para descobrir o sexo de seu segundo filho.

Mãe de Maria Alice, que completa um aninho em maio, a loira está à espera do segundo herdeiro com o cantor Zé Felipe (24).

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube na quinta-feira, 28, a empresária explicou para os seguidores sobre a decisão de só saber do sexo da criança no dia do nascimento.

"Eu pensei nisso e conversei com o Zé Felipe que é meu marido e pai da criança e ele concordou também e não vamos fazer chá revelação galera (…) Nesta gestação estou muito tranquila e não estou nessa euforia para saber se é menino ou menina então eu falei ‘gente, eu não quero fazer chá revelação", disse Virginia sobre o casal querer manter a emoção de saber o sexo do bebê na hora do parto.

“Eu vou saber se é menino ou menina no dia do nascimento se Deus quiser e eu não consigo imaginar como deve ser a emoção no momento. Creio que vai ser 30 milhões de vezes mais emotivo a gente descobrir lá na hora do que a gente já saber”, completou.

Virginia ainda deixou claro que a decisão foi tomada agora, aos 3 meses de gestação, e que pode mudar de ideia até o fim da gravidez. “Isso é uma decisão de agora, com três meses, então pode ser que depois com cinco meses, seis meses me dê uma crise de ansiedade e necessidade de saber e aí eu posso fazer o chá revelação”.

Virginia Fonseca se declara e faz surpresa no aniversário de Zé Felipe

Zé Felipe completou mais um ano de vida recentemente e ganhou surpresa da mulher, Virginia Fonseca, durante show. A influencer fez uma linda declaração na web para o filho de Leonardo (58). "Teve surpresa para ele no palco!", postou ela nos Stories ao exibir que enviou um vídeo para o amado e foi exibido na apresentação. "Te esperando aqui, meu amor, bom show para você e para essa galera maravilhosa de Macapá que tá tendo a honra de comemorar com você nesse exato minuto", escreveu ainda.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida, dia desse homem maravilhoso, pai incrível, essa pessoa engraçada e amorosa que cativa todos ao seu redor com seu jeito bondoso, alegre e bobo!! Zé Felipe, Zé Gueroba, Joseph, Pipe, amor, liriri, já é o seu segundo aniversário que passamos juntos e saiba que eu te amo mais a cada dia que passa, você transformou minha vida em sonho e eu serei eternamente grata pelo maior presente que você me deu, nossa família!!!", se derreteu na web.

Confira vídeo de Virginia Fonseca sobre a decisão: