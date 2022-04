Virginia Fonseca celebra aniversário de Zé Felipe e faz homenagem para o cantor durante show

Influenciadora digital Virginia Fonseca preparou surpresa para o marido, Zé Felipe, em apresentação e fez uma linda declaração na web

Dia de festa na casa da família Fonseca Costa! Nesta quinta-feira, 21, Zé Felipe está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, Virginia Fonseca (23) mostrou para os seguidores que preparou uma surpresa para o maridão durante show dele em Macapá.

"Teve surpresa para ele no palco!", postou ela nos Stories ao exibir que enviou um vídeo para o amado e foi exibido na apresentação. "Te esperando aqui, meu amor, bom show para você e para essa galera maravilhosa de Macapá que tá tendo a honra de comemorar com você nesse exato minuto", escreveu ainda.

Em seu feed no Instagram, Virginia também fez questão de prestar uma linda homenagem ao filho de Leonardo (58). Mãe da pequena Maria Alice, de quase 11 meses, e esperando o segundo herdeiro com o artista, a loira declarou todo seu amor por Zé ao compartilhar uma sequência de registros do cantor em família.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida, dia desse homem maravilhoso, pai incrível, essa pessoa engraçada e amorosa que cativa todos ao seu redor com seu jeito bondoso, alegre e bobo!! Zé Felipe, Zé Gueroba, Joseph, Pipe, amor, liriri, já é o seu segundo aniversário que passamos juntos e saiba que eu te amo mais a cada dia que passa, você transformou minha vida em sonho e eu serei eternamente grata pelo maior presente que você me deu, nossa família!!!", começou no texto.

"Peço a Deus todos os dias pela sua saúde, pelo seu sucesso, sua felicidade e nossa união!!! Hoje é seu dia, mas quem ganha o presente somos nós que podemos estar ao seu lado todos os dias!! Que esse novo ciclo da sua vida seja de muita paz, amor, prosperidade, sabedoria, bençãos, sucesso, felicidade e muitaaa saúde!! Te amooooo muitooo, feliz seu dia e volta logo que estamos aqui te esperando. Que Deus continue te abençoando sempreeeee", se derreteu.

Nos comentários, ele agradeceu: "Meu amorrrr, te amoooo demaissssssss. Meu maior presente foi vocês, uma família abençoada por Deus que eu amo cada dia maissssss".

Virginia Fonseca e Zé Felipe revelam que estão gravando documentário

Recentemente, Virginia Fonseca contou que ela e Zé Felipe estão gravando um documentário sobre suas vidas. A novidade foi compartilhada em vídeo no seu canal no Youtube. "Ainda não sabemos para qual plataforma vai ser, mas estamos gravando um documentário da nossa vida, por isso a gente é filmado 24 horas", disse ela. "Tem muitas coisas que vão ficar realmente exclusivas para o documentário", afirmou Virginia. "Eu estou muito feliz. Acredito que vocês vão amar", celebrou.

