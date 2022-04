Grávida, Virginia posa com Maria Alice e se derrete: ''Os dois amores da minha vida''

Virginia Fonseca surge acariciando a barriguinha ao posar com Maria Alice no colo

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 11h43

Prestes a ser mamãe pela 2ª vez, Virginia Fonseca (23) não esconde o quanto é apaixonada por sua família.

Nesta terça-feira, 26, ao curtir um momento na fazenda da família, ela decidiu fazer uma declaração nas redes sociais.

Em seu Instagram, a influenciadora publicou um registro no qual apareceu com Maria Alice (10 meses) no colo e com a mão na barriguinha.

É possível notar, na imagem, que mãe-e-filha estão usando looks combinando. Ela veste um biquíni e saia e a bebê usa um vestido e uma tiara; todas as peças são da cor azul.

Bem-humorada, a esposa de Zé Felipe (24) deixou uma mensagem carinhosa na legenda. “Passando aqui com os dois amores da minha vida pra desejar para vocês uma ótima terça”, disse.

Vale ressaltar que a viagem deles para a fazenda é, inclusive, em prol do aniversário do cantor. Ele ficou mais velho no último dia 21.

Confira a foto de Virginia acariciando sua barriguinha ao posar com Maria Alice: