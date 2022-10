Grávida, Gabriela Pugliesi mostra detalhes do quarto do filho

Gabriela Pugliesi começa a decorar o quarto de bebê do filho e exibe os detalhes dos móveis que escolheu

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 14h38

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) agitou as redes sociais ao mostrar um pouco de como será a decoração do quarto do seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com o artista plástico Túlio Dek (37). Nesta sexta-feira, 7, ela contou que os móveis do espaço já estão chegando e sendo montados.

Assim, a estrela não segurou a ansiedade e mostrou um pouco para os fãs de como será a decoração do quarto do bebê.

"As primeiras coisas chegaram! O berço, que o neném usa até os dois anos, e a cômoda. Êba!", celebrou ela, e completou: "Aqui vai a cama, a poltrona. Ainda vai ter papel de parede, cortina, uma estante ali, um espelho nessa porta e um tapetão cobrindo quase que o piso todo".

Gabriela Pugliesi mostra imagens do quarto de bebê do filho:

Gabriela Pugliesi posta fotos na praia exibindo barriga de gravidez e se derrete pelo herdeiro:

À espera do primeiro bebê, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi está radiante com a gestação e usou as redes sociais para se declarar ao pequeno! Grávida de sete meses de um menininho, que se chamará Lion, fruto do relacionamento com o rapper Tulio Dek, a loira publicou uma série de três cliques em seu perfil no Instagram em que aparece de biquíni na areia de uma praia.

"Ah, meu filho, você nem chegou, mas já me ensinou tanto… Principalmente sobre confiar e entender o porquê você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido…", iniciou ela. "Um dia quero te contar o quanto te esperei, o quanto valeu a pena, e o quanto você transformou a minha vida antes mesmo de nascer! Ainda bem que daqui pra frente eu não vivo mais pra mim, eu só vivo pra você e pra família que você me deu!", se derreteu a mamãe de primeira viagem.