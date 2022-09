Gabriela Pugliesi mostra barrigão e se declara ao primeiro filho: ''Obrigada por ter me escolhido''

Influenciadora digital Gabriela Pugliesi posta fotos na praia exibindo barriga de gravidez e se derrete pelo herdeiro com Tulio Dek

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 09h47

À espera do primeiro bebê, a influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) está radiante com a gestação e usou as redes sociais para se declarar ao pequeno!

Grávida de sete meses de um menininho, que se chamará Lion, fruto do relacionamento com o rapper Tulio Dek (37), a loira publicou uma série de três cliques em seu perfil no Instagram em que aparece de biquíni na areia de uma praia.

Nas imagens, a famosa posou mostrando e admirando o barrigão de gestante e se derreteu pelo herdeiro. "Ah, meu filho, você nem chegou, mas já me ensinou tanto… Principalmente sobre confiar e entender o porquê você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido…", iniciou ela.

"Um dia quero te contar o quanto te esperei, o quanto valeu a pena, e o quanto você transformou a minha vida antes mesmo de nascer! Ainda bem que daqui pra frente eu não vivo mais pra mim, eu só vivo pra você e pra família que você me deu!", se derreteu a mamãe de primeira viagem.

"Aí amiga! Chorei!", comentou Mari Saad. "É só o início de uma grande e linda jornada de amor", disse uma seguidora no post. "Sua melhor versão!! Quanta luz!", elogiou outra. "Plena. Gabi, te acompanho há muito tempo e ver sua evolução é lindo", destacou mais uma.

Confira as fotos de Gabriela Pugliesi mostrando o barrigão:

Gabriela Pugliesi faz topless em meio à natureza

Recentemente, Gabriela Pugliesi encantou os seguidores ao publicar uma linda foto de ensaio fotográfico! A influencer compartilhou o registro feito pela fotógrafa Brénda Lïz, em que aparece exibindo o barrigão à espera do primeiro filho. Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, Gabriela aparece usando apenas uma saia longa ao posar com as mãos nos seios, fazendo topless em meio à natureza. "Habituando meu bebê", escreveu ela.

