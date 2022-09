Aos 7 meses, Gabriela Pugliesi faz topless em meio à natureza: ''Habituando meu bebê''

De topless, influenciadora Gabriela Pugliesi compartilha foto de ensaio em meio à natureza e mostra barrigão à espera do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 11h10

A mamãe de primeira viagem Gabriela Pugliesi (37) está radiante com a gestação e encantou os seguidores ao publicar uma linda foto de ensaio fotográfico!

Na manhã desta quinta-feira, 22, a influenciadora digital compartilhou o registro feito pela fotógrafa Brénda Lïz, em que aparece exibindo o barrigão à espera do primeiro filho.

Grávida de sete meses, a loira espera um menininho, que se chamará Lion, fruto de seu relacionamento com o artista plástico Tulio Dek. Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, Gabriela aparece usando apenas uma saia longa ao posar com as mãos nos seios, fazendo topless em meio à natureza.

"Habituando meu bebê", escreveu Gabriela Pugliesi na legenda da postagem.

"Perfeição de foto", elogiou Camila Monteiro nos comentários. "Genteeee, que perfeitaaaa", babou Carol Peixinho. "O verdadeiro significado de DEUSA", "Perfeitaaaaaa", "Que perfeição de foto", "Grávida mais linda que eu já vi", "Que foto lindaaaa", exaltaram os admiradores.

Gabriela Pugliesi foto de ensaio em meio à natureza:

Gabriela Pugliesi baba ao ver o filho fazendo careta no ultrassom

Na quarta-feira, 21, Gabriela Pugliesi usou suas redes sociais para exibir um momento inusitado que viveu durante o ultrassom de seu primeiro filho, Lion. As imagens do exame flagraram o menino fazendo careta, o que fez a mamãe se derreter todinha. Nos registros, o bebê aparece fazendo um bicão e a influenciadora resolveu imitar o menino, fazendo uma cara idêntico, ao posar ao lado do equipamento com as imagens dele. "Meu bbzão escorpião bicudo que nem mamaimm dele! A cabeça ta 3 semanas maior do normal! A cara do pai e eu que lute pra parir", disse ela.

