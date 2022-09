Gabriela Pugliesi se derrete ao ver o filho fazendo careta no ultrassom: ''Bicudo''

Gabriela Pugliesi não se aguentou ao ver o filho fazendo careta no ultrassom e compartilhou o momento nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 21, Gabriela Pugliesi (37) usou suas redes sociais para exibir um momento inusitado que viveu durante o ultrassom de seu primeiro filho, Lion. As imagens do exame flagraram o menino fazendo careta, o que fez a mamãe se derreter todinha.

Nos registros, o fruto do relacionamento de Gabriela com o namorado, Tulio Dek (37) aparece fazendo um bicão e a influenciadora resolveu imitar o menino, fazendo uma cara idêntico, ao posar ao lado do equipamento com as imagens dele.

Na legenda, a mamãe babona não se aguentou e escreveu: "Meu bbzão escorpião bicudo que nem mamaimm dele! A cabeça ta 3 semanas maior do normal! A cara do pai e eu que lute pra parir"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Own, biquinho fofo!", escreveu um. "Que amor!", falou outro. "Lindezas! Dou conta não!", disse um terceiro.

Gabriela Pugliesi exibe barrigão ao publicar foto romântica com o namorado

Recentemente, Gabriela Pugliesi decidiu usar suas redes sociais para fazer uma declaração para o amorado Tulio Dek, publicando uma foto romântica ao lado do amado e exibindo o seu barrigão de 7 meses de gestação. Na legenda, ela ainda aproveitou para se derreter pelo pai de seu futuro filho: "Papai do Lion, amor da minha vida, o cara mais legal desse mundo".

