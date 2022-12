Fred visita filho para ver jogo do Brasil pela Copa do Mundo

Youtuber e ex de Boca Rosa, Fred publica vídeo junto de Cris com camiseta da Seleção Brasileira

O youtuber e influenciador Fred (33) decidiu fazer uma visita ao seu filho Cris (1), fruto de seu relacionamento com a empresária Bianca Andrade (28), também conhecida como Boca Rosa. Nesta sexta-feira, 2, o Brasil enfrenta a seleção de Camarões pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e Fred fez questão de ir acompanhar a partida com o pequeno.

Em uma publicação feita no perfil oficial do Instagram de Fred, ele aparece junto do filho, abraçando ele, que surgiu usando uma camiseta da Seleção Brasileira. “Não aguentei de saudade e vim ver meu neném! Eu tinha que assistir pelo menos um jogo com ele na primeira Copa da vida dele! Matando a maior saudade que senti na vida”, escreveu ele na legenda do post.

Cris é o fruto do antigo relacionamento de Fred com a influenciadora e empresária Bianca Andrade. O casal terminou a relação em abril deste ano. Recentemente, muitos internautas vêm notando a semelhança de pai e filho.

Nesta sexta-feira, 2, a Seleção Brasileira entra em campo contra Camarões, no Estádio Lusail, em Doha, capital do Catar. Os brasileiros precisam apenas de um empate para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 em primeiro lugar do Grupo G. Já o segundo colocado ainda está em aberto. Suíça e Sérvia se enfrentam com chance de passar, assim como os africanos podem levar se venceram o Brasil. Ambos os jogos acontecem às 16h da tarde (horário de Brasília).

