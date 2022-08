Fred surge em momento encantador com o filho, Cris: "Não merece ficar guardada só na minha galeria"

Nas redes sociais, o youtuber Fred compartilhou uma foto de um ensaio fotográfico com o filho, Cris, e se derreteu pelo herdeiro

Na tarde desta segunda-feira, 15, Fred (33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto ao lado do filho, Cris (1), fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bianca Andrade(27).

O youtuber compartilhou em seu perfil no Instagram um registro de um ensaio fotográfico que fez com o herdeiro para o Dia dos Pais. Na imagem, os dois aparecem sorridentes e com looks combinando: uma camisa branca e uma calça jeans.

"A típica foto que não merece ficar guardada só na minha galeria! Falta muito pro próximo 'Dia dos Pais?'!", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação.

Os fãs encheram a publicação de elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Da para sentir o amor pela foto", escreveu outra. "Que amor. E esses dentinhos aparecendo? É muito lindo", comentou uma internauta. "Lindezas, que Deus abençoe", falou uma fã.

Confira a foto de Fred com o filho, Cris:

Passeio com o herdeiro

Recentemente, Bianca e Fred levaram o filho em uma exposição da Pixar, em São Paulo. O ex-casal compartilhou lindos registros nas redes sociais e encantaram os fãs. Os influenciadores curtiram o Mundo Pixar só para eles e ainda compararam Cris com o personagem Zezé, de Os Incríveis.

"Hoje foi dia de levar o Cris pra conhecer o Mundo Pixar e é claro que os pais se divertiram tanto quanto o nenein hahahaha", escreveu Fred. "Aff é amor demais, gente. Tem condição não", declarou Boca Rosa ao compartilhar uma sequência de Stories mostrando o passeio do trio.

