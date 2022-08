Bianca Andrade e Fred se divertem em exposição com o filho, Cris

Os influenciadores Bianca Andrade e Fred levaram o filho para curtir uma exposição da Pixar em São Paulo

Nesta terça-feira, 2, Bianca Andrade (27) e Fred (32) se divertiram na companhia do filho, Cris, em uma exposição da Pixar, em São Paulo. O ex-casal compartilhou lindos registros nas redes sociais e encantaram os fãs.

Os influenciadores curtiram o Mundo Pixar só para eles e se derreteram ao registrar a alegria do herdeiro de um ano. Além disso, os papais compararam Cris com o personagem Zezé, de Os Incríveis.

"Hoje foi dia de levar o Cris pra conhecer o Mundo Pixar e é claro que os pais se divertiram tanto quanto o nenein hahahaha", escreveu o influenciador na legenda da sua publicação.

Já Boca Rosa compartilhou uma sequência de Stories mostrando o passeio do trio. "Aff é amor demais, gente. Tem condição não", declarou ela nas fotos com o filho.

Vale lembrar que Bianca Andrade e Fred estão separados desde abril. E para a CARAS Digital, a empresária falou sobre a guarda compartilhada.

BIANCA ANDRADE E FRED CELEBRAM UM ANO DO FILHO COM FESTÃO EM ESTÁDIO

Bianca Andrade e Fred comemoraram o aniversário de 1 ano do filho, Cris, em grande estilo. A festa de aniversário do menino aconteceu no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, time do coração do youtuber. No Stories do Instagram, Fred e Bianca mostraram alguns detalhes do evento, chamado de 'Allianz ParCris', decorado com um letreiro com o nome do aniversariante, muitos balões, manequins com os looks de todos os mesversários de Cris, além de um bolo decorado com algumas bolas.

