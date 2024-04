Fiorella Mattheis exibe barrigão da segunda gestação em novas fotos: 'Vitórias'

Grávida do segundo filho com Roberto Marinho Neto, Fiorella Mattheis encanta ao exibir seu barrigão pela primeira vez

Fiorella Mattheis encantou seus seguidores nas redes sociais na última segunda-feira, 15, ao publicar novos registros mostrando seu barrigão da segunda gravidez. Casada com o herdeiro da Globo, Roberto Marinho Neto, a atriz, modelo e empresária impressionou ao revelar que a gestação já alcançou o primeiro semestre.

Entre os cliques postados em seu Instagram, a mamãe de segunda viagem aparece posando nos bastidores de uma gravação. Fiorella marcou presença no podcast 'Mil e uma tretas', comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, ao lado da convidada Fernanda Paes Leme, e compartilhou fotos mostrando o barrigão com as amigas e também sozinha.

“Eu e a Fepa reunidas hoje celebrando nossas barrigas e vitórias”, escreveu a loira ao posar com a apresentadora exibindo a gestação de lado. Em seguida, a atriz, à espera de seu segundo herdeiro, apareceu em outro clique segurando a barriga. Vale lembrar que o sexo do bebê já foi descoberto e o nome definido: o pequeno José.

Vale mencionar também que Fiorella e Roberto estão juntos desde 2017 e teriam oficializado a união em uma cerimônia secreta na Itália em 2021. Extremamente discretos sobre o relacionamento e sua vida pessoal, eles fazem raras aparições juntos e nunca mostraram o rostinho do primeiro herdeiro, Roberto Júnior, que nasceu em março de 2023.

Inclusive, Fiorella esperou completar seis meses para revelar a segunda gestação em suas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a beldade surpreendeu ao escrever uma mensagem na areia da praia. Inicialmente, ela listou os integrantes de sua família, incluindo seu primogênito e depois, completou com o nome do filho caçula.

Na legenda, a empresária, que se distanciou das telinhas e agora foca em sua empresa de itens de luxo, se derreteu e revelou que o pequeno deve chegar em breve, já que está grávida de quase seis meses: “23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano”, ela celebrou a novidade e revelou a previsão para o nascimento do segundo herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Quem é Roberto Marinho Neto?

Quem acessa os perfis de Fiorella Mattheis só vê fotos e vídeos de seus trabalhos como empresária. Raramente ela publica algum momento de sua intimidade com o marido, Roberto Marinho Neto, mais conhecido como Robertinho. Discreto, ele assumiu em 2016 a chefia do departamento de esportes da emissora carioca e é dono de uma fortuna bilionária segundo a revista Forbes; saiba mais.