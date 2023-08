Casada e feliz! Fiorella Mattheis mostra herdeiro bilionário da Globo em fotos raríssimas

Fiorella Mattheis mostra herdeiro da Globo em fotos raríssimas; fortuna do casal está estimada em R$ 14 bilhões

A atriz Fiorella Matheis surpreendeu os fãs ao mostrar em seu perfil uma série de fotos inéditas de sua família. Discretíssima desde que foi mãe pela primeira vez, a atriz surgiu ao lado do marido, Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo.

As fotos foram publicadas para comemorar uma data especial. Na legenda, ela se declarou. "Essa data a partir de hoje ficou ainda mais especial! Dia de comemorar o amor e a dedicação de dois caras que apesar de diferentes são muito parecidos na sua essência: colocam a família em 1º plano, valorizam o que realmente importa, amam praticar esporte e os animais, tem compaixão ao próximo, se dedicam muito a seus ofícios, e enaltecem as mulheres a sua volta!", escreveu ela.

Os dois estão juntos há muitos anos e vivem um relacionamento longe dos holofotes. Quem acessa os perfis da atriz só vê fotos e vídeos de seus trabalhos como empresária. Raramente ela publica algum momento de sua intimidade.

Robertinho, como é conhecido, assumiu em 2016 a chefia do departamento de esportes da emissora carioca. Ele foi responsável pela reestruturação do setor e pelos cortes drásticos cortes de salário que afetaram a área na época. Segundo a Revista Forbes, o patrimônio do bilionário chegou aos R$ 14 bilhões em 2017.

Os dois se casaram em junho de 2021 em uma cerimônia luxuosa na Itália. Antes do "sim", eles desembarcaram na Europa para uma viagem romântica: em suas redes sociais, a artista mostrou fotos em Nice e Antibes, cidades da França, e Portofino, na Itália.

FILHO NASCEU EM FEVEREIRO

Roberto Júnior é o primeiro filho da atriz, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto, um dos principais herdeiros do Grupo Globo. A atriz escolheu ficar longe da vida pública durante a gestação para conseguir viver os primeiros meses sem os holofotes de sua vida de famosa.