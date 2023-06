Fiorella Mattheis arrasa ao eleger look elegante durante evento: "Chiquérrima"

Fiorella Mattheis atraiu olhares ao eleger look com decote estratégico para celebrar inauguração de sua marca em São Paulo

A atriz e empresária Fiorella Mattheis mostrou todo o seu bom gosto em um look elegantérrimo na noite da última quinta-feira, 15. Através de seu perfil em uma rede social, a artista fez carão para as lentes das câmeras durante o evento de celebração do lançamento de sua marca no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Nas imagens, a mãe de Roberto Júnior aparece usando um conjuntinho composto por uma calça de alfaiataria rosa e uma blusa longa de veludo preta com um corte estratégico no meio dos seios que deixou a região à mostra.

Para complementar o look, a mulher de Roberto Marinho Neto recorreu aos acessórios em tons dourados, óculos combinando com a mesma tonalidade da calça e um salto off white de bico fino, além de uma bolsa de mão que deu aquele toque a mais na produção.

Os fãs e admiradores foram só elogios: "Simplesmente incrível", escreveu um internauta. "Perfeita da minha vida", falou outra. "Babo nessa beleza", disse uma terceira. "Tão linda amorzão", falou a amiga e influenciadora Mari Saad.

No início da semana, Fiorella mostrou que está mais bela do que nunca! Dona de uma silhueta invejável, a artista publicou uma série de cliques enquanto se divertia em uma praia paradisíaca com a amiga, a digital influencer Gabriela Pugliesi.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FIORELLA MATTHEIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Fiorella Mattheis chama atenção ao usar vestido da década de 1990

Há pouco menos de três meses após dar à luz, a atriz Fiorella Matheis mostrou que já conseguiu recuperar a sua boa forma! Recentemente, a modelo marcou presença em uma cerimônia de casamento de amigos e chamou a atenção ao surgir com um vestido da década de 1990.

"Super vintage!", detalhou ela na legenda da postagem. Posando de ladinho em selfies no espelho, ela ressaltou todas as suas curvas e deixou os seguidores chocados, ao compartilhar os cliques em sua conta no Instagram