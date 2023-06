Fiorella Mattheis impressiona ao eleger biquíni 4 meses após dar à luz: “Chocada"

UAU! Atriz Fiorella Mattheis dá show de beleza e impressiona fãs ao posar de biquíni cavado pouquíssimo tempo após dar à luz

Fiorella Mattheis mostrou que está mais bela do que nunca! Na tarde do último domingo,11, a modelo deixou claro que seu corpo continua deslumbrante. Acontece que a famosa deu à luz apenas 4 meses atrás a Roberto Júnior, seu primeiro filho com Roberto Marinho Neto, um dos principais herdeiros da Rede Globo.

Dona de uma silhueta invejável, a artista publicou uma série de cliques enquanto se divertia em uma praia paradisíaca com a amiga, a digital influencer Gabriela Pugliesi. Elegendo um biquíni cavadíssimo na cor preta, Fiorella esbanjou boa forma e mostrou que está com tudo em cima ao exibir o corpo sarado.

"Fim de semana com a minha bolsa da mojito", escreveu a famosa na legenda da postagem destacando o item de luxo. Encantados com a beleza da modelo, os seguidores não pouparam elogios para ela nos comentários.

"Maravilhosa", disse um. "Te amo minha deusa", afirmou a atriz e amiga, Giovanna Ewbank. "Gata demais", falou um terceiro. "Ela já teve neném?", perguntou mais um, impressionado com o corpo perfeito de Fiorella.

Há pouco tempo atrás, a beldade marcou presença em uma cerimônia de casamento de amigos e chamou a atenção ao surgir com um vestido raro, na cor amarela, da marca de luxo do estilista, Jean Paul Gaultier, que não sai por menos de R$ 4 mil.

Fiorella Mattheis faz rara aparição com o marido

Fiorella Mattheis surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma rara aparição com o marido, o empresário Roberto Marinho Neto, nas redes sociais. Discreta com a vida pessoal, ela quase não faz posts com o amado na web. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o seu aniversário de 35 anos.

Fiorella e Roberto estão juntos desde 2017 e se casaram em junho de 2021, durante uma cerimônia íntima na Itália. Eles se conheceram em 2006, qundo ela tinha 18 anos e ele estava com 22 anos. Porém, o romance só deu certo 11 anos depois.