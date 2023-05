Fiorella Mattheis chama atenção ao usar vestido da década de 1990: "Luxo!"

Após dar à luz, Fiorella Mattheis surgiu com visual sofisticado e produção caprichada ao eleger vestido vintage

Há pouco menos de três meses após dar à luz, a atriz Fiorella Matheis (35) mostrou que já conseguiu recuperar a sua boa forma! O parto do seu primeiro filho, Roberto Júnior aconteceu no início de fevereiro.

Na última terça-feira, 16, a modelo e influenciadora marcou presença em uma cerimônia de casamento de amigos e chamou a atenção ao surgir com um vestido raro, na cor amarela, da marca de luxo do estilista, Jean Paul Gaultier, que não sai por menos de R$ 4 mil. "Super vintage!", detalhou ela na legenda ao destacar que o modelito foi criado na coleção de 1990.

Posando de ladinho em selfies no espelho, ela ressaltou todas as suas curvas e deixou os seguidores chocados, ao compartilhar os cliques em sua conta no Instagram.

Seguidores ficaram boquiabertos com o estilo de luxo da estrela. "Pensa em uma coisa de muuuuito bela, era essa mulher nesse dia! Socorro", escreveu um nos comentários. "A gata passou umas dez vezes na fila da beleza", comentou outra. "A mulher é um luxo", ressaltou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FIORELLA MATTHEIS:

Fiorella Mattheis faz rara aparição com o marido, que é herdeiro da Globo

Fiorella Mattheis surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma rara aparição com o marido, o empresário Roberto Marinho Neto (38), nas redes sociais.

Discreta com a vida pessoal, ela quase não faz posts com o amado na web. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o seu aniversário de 35 anos. Fiorella apareceu ao lado de Roberto em um vídeo do seu aniversário. O amado deu beijos e fez carinhos na esposa durante o 'Parabéns'.