Fiorella Mattheis faz rara aparição com o marido, que é herdeiro da Globo

Fiorella Mattheis exibe imagens inéditas com o marido, Roberto Marinho Neto, ao celebrar seu aniversário de 35 anos

A atriz e empresária Fiorella Mattheis (35) surpreendeu os seus seguidores ao fazer uma rara aparição com o marido, o empresário Roberto Marinho Neto (38), nas redes sociais. Discreta com a vida pessoal, ela quase não faz posts com o amado na web. Porém, ela abriu uma exceção ao celebrar o seu aniversário de 35 anos.

Grávida do primeiro filho, Fiorella apareceu ao lado de Roberto em um vídeo do seu aniversário. O amado deu beijos e fez carinhos na esposa durante o 'Parabéns'.

Para quem não sabe, Roberto Marinho Neto é herdeiro do Grupo Globo. Ele e Fiorella estão juntos desde 2017 e se casaram em junho de 2021, durante uma cerimônia íntima na Itália. Eles se conheceram em 2006, qundo ela tinha 18 anos e ele estava com 22 anos. Porém, o romance só deu certo 11 anos depois. O rapaz se prepara para assumir os negócios da família no futuro.

Roberto Marinho Neto já fez parte da presidência do Grupo Globo. Atualmente, ele faz parte da área de investimentos do negócio da família.

Hoje em dia, Roberto Marinho Neto e Fiorella Mattheis esperam o nascimento do primeiro filho juntos, que será um menino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Fiorella Mattheis revela que já sofreu perdas gestacionais

Há pouco tempo, a atriz Fiorella Mattheis (34) contou que já sofreu abortos ao tentar engravidar do seu primeiro filho. No canal Mileumatretas, ela relembrou como foi tentar engravidar. “Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que não conseguem engravidar. Eu já conversei com mulher que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Eu tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses eu engravidei 5 vezes. A segunda vez foi tubária, peguei Covid, não conseguia voltar”, disse ela.

Então, ela contou sobre o seu sonho de ser mãe. “Sempre sonhei em ser mãe. Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando que queria ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. E sempre tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação”, afirmou.

Por fim, ela desabafou sobre a sua tentativa de engravidar. “Eu usei DIU dos 18 aos 34, uma vida inteira. E no dia que você tira você pensa: 'quero engravidar hoje'. E aí cada dia é uma eternidade, cada mês, cada ciclo... A gente fica menstruada uma vez por mês, ovula uma vez só e chega a pensar: 'Não dá para ser duas vezes?'”, contou.