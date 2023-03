Fiorella Mattheis dà à luz um menino, diz revista

Atriz Fiorella Mattheis dá à luz Roberto Júnior, primeiro filho com Roberto Marinho Neto

A atriz Fiorella Mattheis (35) deu à luz seu primeiro filho! De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Revista Veja, a famosa teria tido seu filho em fevereiro, e desde então, está afastada das redes sociais, para focar ao máximo seus cuidados ao mais novo herdeiro do Grupo Globo.

Roberto Júnior é o primeiro filho da atriz, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto, um dos principais herdeiros da Rede Globo de Televisões. Segundo o jornalista da Veja, a atriz escolheu ficar longe da vida pública desde que o bebê nasceu para conseguir viver os primeiros meses sem os holofotes de sua vida de famosa.

Fiorella é conhecida por viver a vida mais afastada das lentes dos paparazzis e das redes sociais. A loira demorou até mesmo para revelar para seus seguidores sobre sua gestação, visto que passou por dificuldades para engravidar. A mulher de Roberto Marinho Neto sempre filtra bastante as coisas que compartilha com seus fãs, sempre prezando pela privacidade de sua família.

Desabafo de Fiorella Mattheis

Ainda recentemente, Fiorella Mattheis fez um relato para os seguidores e contou como está sendo trabalhar na reta final da gravidez.

"Acordei exausta, não aguentando mais", começou, explicando a situação. "Daí me convenci a fazer minha caminhada de 30 minutos, peguei um sol depois e já estava chegando na hora da primeira call [ligação] do dia e eu sem cabeça alguma para trabalhar e me questionando: precisa mesmo trabalhar grávida de 39 semanas? A resposta é simples: quando você é dona do seu próprio negócio, você sabe das necessidades dele", continuou.

"Fui pra call, do sofá mesmo, perninhas para cima e em cinco minutos meu humor já estava muito melhor, a barriga não estava mais tão pesada e eu me sentindo feliz... Resumo: essa reta final é uma eternidade e tem muita expectativa... Como é importante ocupar esse tempo com coisas que você gosta e te façam bem... Sejá lá o que for!", finalizou.