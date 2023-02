Fiorella Mattheis desabafa sobre trabalhar na reta final da gravidez: "Exausta"

Fiorella Mattheis abriu o jogo sobre sua rotina nos últimos dias antes do nascimento do primeiro filho

Fiorella Mattheis (35) compartilhou um relato de como é trabalhar na reta final da gravidez. A atriz já está nos nove meses de gestação de seu primeiro filho.

"Acordei exausta, não aguentando mais", começou, explicando a situação. "Daí me convenci a fazer minha caminhada de 30 minutos, peguei um sol depois e já estava chegando na hora da primeira call [ligação] do dia e eu sem cabeça alguma para trabalhar e me questionando: precisa mesmo trabalhar grávida de 39 semanas? A resposta é simples: quando você é dona do seu próprio negócio, você sabe das necessidades dele", continuou.

"Fui pra call, do sofá mesmo, perninhas para cima e em cinco minutos meu humor já estava muito melhor, a barriga não estava mais tão pesada e eu me sentindo feliz... Resumo: essa reta final é uma eternidade e tem muita expectativa... Como é importante ocupar esse tempo com coisas que você gosta e te façam bem... Sejá lá o que for!", finalizou.

Fiorella Mattheis relembra perdas gestacionais: 'Em oito meses eu engravidei 5 vezes'

Fiorella Mattheis relembrou o caminho difícil que percorreu até conseguir engravidar. Ela sofreu cinco abortos espontâneos.

A artista conta que tentou a gravidez desde o ano passado, quando tirou o DIU. “E engravidei muito rápido. Eu já conversei com mulheres que não conseguem engravidar. Eu já conversei com mulher que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Eu tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses, eu engravidei cinco vezes", disse ela.

Então, ela contou sobre o seu sonho de ser mãe. “Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando que queria ter filhos, um marido, cachorros. Sempre esteve no meu imaginário de como seria minha casa e constituir minha família. E sempre tentei programar para que eu estivesse inteira nessa situação”, afirmou.