Filho de Viviane Araújo surge com look em clima da Copa e encanta: ''Gato''

Em clima da Copa, filho de Viviane Araújo ganhou festinha de mesversário especial e deu show de fofura com look verde e amarelo

O filho de Viviane Araújo (47) deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta terça-feira, 06, a famosa compartilhou uma foto em seus stories mostrando Joaquim com uma roupa em clima da Copa e encantou.

No clique publicado pela musa de Carnaval, ela exibiu o pequeno cheio de estilo vestindo uma camisa amarela e shorts verde para comemorar seu três meses com uma festinha temática.

Para celebrar o mesversário do herdeiro, Viviane Araújo aproveitou os jogos e fez uma decoração de futebol com as cores da Seleção. O look do menino não poderia ser diferente.

Cheio de estilo, Joaquim posou para a mamãe coruja e encantou os internautas com seu charme. "Meu gato!", falou a famosa.

Veja o clique do filho de Viviane Araújo vestido de verde e amarelo:

Viviane Araújo mostra reação encantadora do filho ao ouvir sua voz: ''Dá nisso''

O filho de Viviane Araújo, Joaquim, de dois meses, encantou os internautas em mais uma aparição na rede social da mãe. Recentemente, a atriz exibiu registros do herdeiro rindo e deixou a todos babando com tanta felicidade.

Nos cliques, o pequeno apareceu dando gargalhada ao ouvir a voz da mãe. A musa de Carnaval então contou que ele fica assim ao escutar que está por perto.

"É só ele ouvir a minha voz que da nisso! Sequência de amor", derreteu-se Viviane Araújo ao exibir a forte conexão entre eles.

